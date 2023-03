Donna accoltellata dal marito si salva implorando: “Smettila, nostra figlia non può rimanere orfana”



Una 32enne di Bari stava per essere uccisa dal marito: si è salvata in extremis chiedendogli di non lasciare la figlia orfana di sua madre.

Continua a leggere



Una 32enne di Bari stava per essere uccisa dal marito: si è salvata in extremis chiedendogli di non lasciare la figlia orfana di sua madre.

Continua a leggere

Continua a leggere