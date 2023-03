Emergenza Idrica, la diga del Molato è al 10%: e la pianura Padana rischia di rimanere già senza acqua



Degli 8 milioni di metri cubi che è in grado di trattenere non c’è rimasto granché, le previsioni del tempo nelle prossime settimane dicono sole e la grande diga che disseta i campi agricoli del piacentino è sotto il 10% della capienza: l’anno scorso in questo periodo era al 30%. Anche la centrale idroelettrica collegata alla diga è ferma.

Continua a leggere



Degli 8 milioni di metri cubi che è in grado di trattenere non c’è rimasto granché, le previsioni del tempo nelle prossime settimane dicono sole e la grande diga che disseta i campi agricoli del piacentino è sotto il 10% della capienza: l’anno scorso in questo periodo era al 30%. Anche la centrale idroelettrica collegata alla diga è ferma.

Continua a leggere

Continua a leggere