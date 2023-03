Esame di Maturità negato a Nina, ragazza Down di 19 anni: “Scuola irremovibile, è un’ingiustizia”



La storia di Nina Rosa Sorrentino, ragazza Down di 19 anni, a cui il liceo Sabin di Bologna ha negato la possibilità di svolgere l’esame di Maturità il prossimo 21 giugno. Così, i genitori hanno deciso di farla ritirare a marzo: “Il futuro di nostra figlia ora è in sospeso, ma per lei vogliamo puntare al massimo delle sue possibilità. È un suo diritto”.

