Incendio in casa dopo esplosione per fuga di gas: morta una donna, feriti i figli piccoli e il marito



Un incendio è scoppiato oggi in una abitazione di Sant’Urbano, in provincia di Padova, per una probabile fuga di gas: una donna è morta, feriti i due figli piccoli e il marito. Indagini in corso.

