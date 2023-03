La storia di Carmen Diodato, la prima ballerina sorda d’Italia che sogna un passo a due con Roberto Bolle



A quattro anni, dopo la scoperta della sordità, è entrata per la prima volta in una scuola di danza e non ha più tolto le punte: “Ho scoperto la mia melodia”.

