Messina Denaro comprò un Rolex per la cresima del figlioccio, nei messaggi scriveva: “Sono a Palermo”



Si indaga sull’acquisto del Rolex effettuato da Matteo Messina Denaro per fare un regalo al figlio di Bonafede e Lancieri, i coniugi che quotidianamente lo ospitavano a casa. Possibile, infatti, che sia stato lo stesso boss a recarsi in gioielleria per comprare l’orologio.

