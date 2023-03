Perché Matteo Messina Denaro ha scelto di non presentarsi alle udienze sulle stragi in cui dovrebbe difendersi



Per la seconda volta Matteo Messina Denaro non ha voluto presenziare all’udienza del processo in cui è imputato quale mandante delle stragi del ’92 di Capaci e Via D’Amelio. Al boss di Cosa Nostra non gli interessa difendersi.

Continua a leggere



Per la seconda volta Matteo Messina Denaro non ha voluto presenziare all’udienza del processo in cui è imputato quale mandante delle stragi del ’92 di Capaci e Via D’Amelio. Al boss di Cosa Nostra non gli interessa difendersi.

Continua a leggere

Continua a leggere