Pregliasco: “Long Covid finora sottovalutato, banalizzare il virus non aiuta: non è solo influenza”

I sintomi del Long Covid sono ancora poco studiati ma il fenomeno non va sottovalutato. A dirlo è il virologo Fabrizio Pregliasco che analizza i dati sull’andamento del Coronavirus in Italia: “C’è una narrazione orientata a una banalizzazione della malattia – spiega – pensare che è solo un’influenza non aiuta”.

