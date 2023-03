Rinviato ancora il processo a Matteo Messina Denaro, a difenderlo sarà l’avvocato Vella



“Per me Matteo Messina Denaro è un imputato come gli altri e non mi spaventa difenderlo” ha dichiarato Fanpage.it il nuovo avvocato del boss, nominata dopo la rinuncia del collega Montante.

Continua a leggere



“Per me Matteo Messina Denaro è un imputato come gli altri e non mi spaventa difenderlo” ha dichiarato Fanpage.it il nuovo avvocato del boss, nominata dopo la rinuncia del collega Montante.

Continua a leggere

Continua a leggere