Sanam Shirvani, donna libera solo se lontana dall’Iran: “Per una ragazza non è il posto giusto”



Sanam Shirvani, 36 anni, è arrivata in Italia 10 anni fa. In questi anni si è laureata al Politecnico di Torino, vive da sola con i suoi gatti ed è diventata arbitro di calcio della Federazione. È da 5 anni che non torna in Iran. “Se le cose nel mio paese stanno così, non posso tornare a casa. Io qui sono una donna libera”.

Continua a leggere



Sanam Shirvani, 36 anni, è arrivata in Italia 10 anni fa. In questi anni si è laureata al Politecnico di Torino, vive da sola con i suoi gatti ed è diventata arbitro di calcio della Federazione. È da 5 anni che non torna in Iran. “Se le cose nel mio paese stanno così, non posso tornare a casa. Io qui sono una donna libera”.

Continua a leggere

Continua a leggere