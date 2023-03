Senza letti né riscaldamento, così vivono i migranti sopravvissuti al naufragio di Cutro



Pochi letti, nessun riscaldamento e un bagno in comune per tutti. Sono queste le condizioni nelle quali vivono i migranti sopravvissuti al naufragio di Cutro accolti in un capannone allestito di fronte al Cara di Crotone.

Continua a leggere



Pochi letti, nessun riscaldamento e un bagno in comune per tutti. Sono queste le condizioni nelle quali vivono i migranti sopravvissuti al naufragio di Cutro accolti in un capannone allestito di fronte al Cara di Crotone.

Continua a leggere

Continua a leggere