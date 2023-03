Spari contro case con tute bianche e volti nascosti, giovani aspiravano alla ‘ndrangheta in Calabria



I carabinieri hanno arrestato 11 giovani. “Considero l’operazione di oggi di estrema importanza per il territorio perché ci troviamo in quella zona borderline in cui ci sono soggetti che aspirano a fare il passaggio alla criminalità organizzata” ha dichiarato il procuratore di Palmi Emanuele Crescenti.

