Trovata in casa con ferite da taglio alla gola e all’addome: grave 45enne, interrogato il compagno



L’uomo era in casa al momento dell’aggressione ed è stato ascoltato dai carabinieri, che non escludono nessuna pista. Al momento non risultano indagati.

