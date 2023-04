A 6 anni fuggono da scuola e prendono l’autobus fino a Firenze: “Volevamo andare a Roma”



Sono scappati da scuola e in autobus hanno raggiunto Firenze, con l’intenzione di prendere un treno e andare a Roma. Per fortuna i due fuggitivi, due bambini di appena 6 anni, sono stati intercettati dalla polizia che ora sta indagando su come sia stata possibile la loro fuga.

