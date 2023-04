Alto Adige, donna di 56 anni trovata morta in un sacco a pelo abbandonato in un prato: si indaga



Trovato il corpo senza vita di una donna di 56 anni in un prato nei pressi del Giogo di Meltina (Bolzano). Il cadavere è stato rivenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 16 aprile, in un sacco a pelo abbandonato in un prato sotto una larice.

Continua a leggere



Trovato il corpo senza vita di una donna di 56 anni in un prato nei pressi del Giogo di Meltina (Bolzano). Il cadavere è stato rivenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 16 aprile, in un sacco a pelo abbandonato in un prato sotto una larice.

Continua a leggere

Continua a leggere