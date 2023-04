“Calci in pancia da mia mamma”: ragazza indiana fugge dalle nozze combinate dalla famiglia



Calci in pancia, minacce di morte e sonniferi per stordirla. È questo il calvario di una ragazza di 19 anni che ha denunciato per maltrattamenti la sua famiglia col quale viveva nel Modenese e che voleva costringerla a un matrimonio combinato.

