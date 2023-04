In Italia 336mila minori lavorano in ristoranti, campagna e cantieri: “A rischio il loro futuro”



Dall’indagine “Non è un gioco” di Save The Children sul lavoro minorile in Italia emerge come il fenomeno, per lo più sommerso, interessi 336mila tra bambini e adolescenti tra i 7 e i 15 anni d’età. Tesauro: “Rischiano di rimanere ingabbiati nel circolo vizioso della povertà educativa”.

