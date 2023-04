La mamma di Andrea Papi contro l’abbattimento dell’orsa Jj4: “Ma qualcosa deve cambiare”



La mamma di Andrea Papi ribadisce che uccidere l’orsa non le ridarà indietro suo figlio. Ma per Fugatti il pronunciamento del Tar, che ha annullato il decreto per l’abbattimento di Jj4, è “sorprendente”.

Continua a leggere



La mamma di Andrea Papi ribadisce che uccidere l’orsa non le ridarà indietro suo figlio. Ma per Fugatti il pronunciamento del Tar, che ha annullato il decreto per l’abbattimento di Jj4, è “sorprendente”.

Continua a leggere

Continua a leggere