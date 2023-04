L’oroscopo di oggi 4 aprile 2023: Vergine e Toro sono dolcissimi



Nell’oroscopo di oggi, martedì 4 aprile 2023, con la Luna in Vergine e Mercurio e Venere in Toro, il segno fortunato è il Toro stesso mentre il segno sfortunato il Sagittario. Oggi non solo i pensieri ma anche i sentimenti si fanno concreti, schietti e possessivi. L’amore si dimostra con i fatti.

