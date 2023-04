Mamma morta con proiettile in testa, la Procura conferma: “È stato un incidente, coinvolto un minore”



La procuratrice di Rovigo Manuela Fasolato ha confermato in un comunicato che l’omicidio di Rkia Hannaoui è stato “frutto di condotta accidentale e non di condotta dolosa. La posizione dei familiari minori non imputabili verrà valutata dall’Ufficio requirente competente”.

