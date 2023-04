Messina Denaro, Laura Bonafede non parla: la maestra arrestata non risponde al giudice



La dona arrestata con l’accusa di aver favorito la latitanza del boss Matteo Messina Denaro non ha risposto al giudice in carcere e si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

