Morta di parto insieme al neonato, dopo 7 anni medico e ostestriche sono stati tutti assolti



Anna Massignan, medico di base 34enne, non sopravvisse al parto nonostante la corsa all’ospedale San Bonifacio di Verona. Il piccolo Lorenzo spirò poche ore dopo la madre. Per il Tribunale il neonato non si sarebbe comunque salvato. L’avvocato: “Paradossale vicenda di giustizia negata”.

