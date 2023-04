Papa Francesco dimesso dall’ospedale Gemelli, si ferma coi giornalisti: “Sono ancora vivo”



Papa Francesco è stato dimesso e ha lasciato l’ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. Bergoglio si è fermato a parlare coi giornalisti presenti: “Ho sentito solo un malessere, non ho avuto paura”.

