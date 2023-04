Rkia Hannaoui, la vicina della donna morta a Rovigo: “Mi chiamava mamma, per me era una bambina”



Rkia Hannaoui, morta nella casa di Ariano Polesine (Rovigo) nella quale viveva con i figli, era una donna gentile e affettuosa. Così la ricorda la vicina di casa Livia: “Non meritava questa fine, per me era una bambina”. La 31enne sarebbe stata uccisa da un colpo di pistola sparato per sbaglio dal figlio di 8 anni.

