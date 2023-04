Saman Abbas, i familiari del fidanzato in Italia dal Pakistan: “Restituirgli serenità era doveroso”



I familiari del fidanzato di Saman Abbas sono arrivati in Italia dal Pakistan. A renderlo noto, Palazzo Chigi in una nota. I legali del giovane, che si è costituito parte civile nel processo sulla morte della 18enne, hanno espresso soddisfazione per il trasferimento. “Restituire serenità a Saqib era doveroso”

