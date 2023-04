Scuola, scontro Ministero-sindacati sul sostegno: “No supplenze a chi ha comprato il titolo all’estero”



Scontro Ministero dell’Istruzione-sindacati dopo l’intenzione del ministro Valditara di aprire l’accesso alle supplenze nel sostegno anche a chi non è stato ancora riconosciuto il titolo preso all’estero. Pascarella (Cgil) a Fanpage.it: “Scelta non meritocratica. Chi si è abilitato e specializzato in Italia non può essere superato da chi ha comprato il titolo in Romania”.

