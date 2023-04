“Spero che muori presto. Stai attenta che ti do fuoco”, minaccia la madre per estorcerle i soldi



Un uomo di 34 anni è stato denunciato per maltrattamenti e allontanato da casa per avere minacciato per due anni la madre alla quale chiedeva i soldi perché disoccupato.

