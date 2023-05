Auto fa inversione all’improvviso e va contromano sull’autostrada A27: 67enne si schianta e muore



La vittima è il conducente della vettura che procedeva in senso sbagliato. L’impatto fatale tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud, in provincia di Treviso. Inevitabili i disagi per il traffico.

