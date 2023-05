Bambino di 4 anni cade dalla finestra del secondo piano mentre è da solo in casa coi fratellini



Il tragico incidente è avvenuto verso mezzogiorno a Poggibonsi, nel Senese: il bimbo si trovava in casa da solo, sembrerebbe con i suoi fratellini, quando è caduto dalla finestra della sua casa al secondo piano. Trasportato d’urgenza al Meyer di Firenze, non è però in pericolo di vita.

