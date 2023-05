Brindisi, Rino muore a 41 anni sullo scooter. Appello della famiglia “Chi ha visto qualcosa ci contatti”



Il drammatico incidente stradale sulla statale 379 che collega Brindisi a Bari all’altezza, dell’uscita Casale, zona nord del capoluogo brindisino. Si tratterebbe di un incidente autonomo, ma la famiglia vuole chiarezza: “Il corpo era in condizioni inaccettabili, non l’abbiamo potuto far salutare per un’ultima volta alla mamma e alla figlia”.

