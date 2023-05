Caso Sara Pedri, la sorella: “È stata emarginata e abbandonata; si sarebbe potuta salvare”



Emanuela Pedri, sorella di Sara, la ginecologa forlivese scomparsa il 4 marzo del 2021 in Trentino: “Si sentiva sola, emarginata, isolata, abbandonata, non capita, non rispettata. Aveva iniziato a mettere in dubbio se stessa, le sue capacità, e si incolpava fino a che non si è ammalata e ha desiderato di voler scomparire”.

