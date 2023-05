Catania, spara e uccide il fratello: non gradiva presenza in casa della ex convivente dell’uomo



Omicidio a San Gregorio di Catania. Un 44enne è stato vittima di un omicidio a colpi di pistola all’ingresso di una residenza in via Masaccio. Sospettato il fratello per questioni patrimoniali, legate alla proprietà di una palazzina.

