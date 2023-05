Detenuto in fuga dal palazzo di giustizia di Trapani: ricerche in corso, zona circondata



Un detenuto in arrivo dal carcere di Agrigento è fuggito oggi dal Palazzo di Giustizia di Trapani mentre era in attesa di una udienza. Ricerche in corso.

Continua a leggere



Un detenuto in arrivo dal carcere di Agrigento è fuggito oggi dal Palazzo di Giustizia di Trapani mentre era in attesa di una udienza. Ricerche in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere