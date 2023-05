Emergenza casa, a Bologna studenti e lavoratori occupano un’ex caserma: “Ci sono più B&B che bar”



“Lavoro in aeroporto e scarico i bagagli dei turisti: loro trovano casa e io sto per strada” racconta Abu. Zakaria, pizzaiolo: “Guadagno 1.400 euro al mese ma niente”. Le storie di chi ha occupato per necessità.

