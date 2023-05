Emilia Romagna, la crisi climatica è qui: il racconto sul campo di un’attivista di Fridays For Future



Il racconto da Forlì di Alessandra Pierantoni, attivista per il clima di Fridays For Future. “Oltre alla paura che provo per le persone messe in una condizione di pericolo, sono spaventata anche per quello che succederà dopo. L’indifferenza mi spaventa. Ma ora più che mai non possiamo fermarci. Dobbiamo (ri)trovare l’energia. Per noi stessi, per l’umanità, per il nostro pianeta”.

