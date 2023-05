Gambe amputate dopo trombosi, Maurizio non dovrà strisciare più per andare a casa, arriva il montascale



Il 59enne di Chieri, nel Torinese, a causa di gravi problemi di salute, ha dovuto subire l’amputazione di entrambe le gambe. Costretto a strisciare per terra in attesa dell’invalidità e non avendo un supporto adeguato si è detto umiliato per questa situazione. Alla fine è arrivata la chiamata dell’Asl.

Continua a leggere



Il 59enne di Chieri, nel Torinese, a causa di gravi problemi di salute, ha dovuto subire l’amputazione di entrambe le gambe. Costretto a strisciare per terra in attesa dell’invalidità e non avendo un supporto adeguato si è detto umiliato per questa situazione. Alla fine è arrivata la chiamata dell’Asl.

Continua a leggere

Continua a leggere