Gli incontri in carcere tra Matteo Messina Denaro, le sorelle e la figlia: “Non mi pento”



Nelle scorse settimane un incontro in carcere tra Matteo Messina Denaro e le sorelle. Rosalia, poi, è stata a sua volta arrestata. Durante il colloquio con Lorenza Alagna il boss l’avrebbe rimproverata di non averlo mai ringraziato per i regali.

