“I sacchi basteranno”, Giovanni morto al telefono con la vicina nell’alluvione in Emilia Romagna



Giovanni Pavani, una delle vittime del terribile alluvione in Emilia Romagna è morto annegato al piano terra della sua stessa abitazione a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, che non aveva voluto lasciare.

