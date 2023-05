La corda della funivia si spezza, operaio precipita per 60 metri e muore in Val Gardena



Un operaio è morto precipitando dalla funivia alla quale era attacco per alcuni lavori di manutenzione. È accaduto in Val Gardena questa mattina: la corda si è spezzata facendolo precipitare per oltre 60 metri.

