L’alluvione non è la “nuova normalità”, ma solo l’inizio della crisi climatica se non agiamo ora



Ora che gli effetti del cambiamento climatico in Italia sono sempre più tangibili, rischiamo che la retorica di chi dice che questa “è la nostra nuova normalità” sia consolatoria e ci tragga in inganno. Questo è solo l’inizio dei repentini cambiamenti che ci aspettano, e della catastrofe che abbiamo di fronte se non agiamo subito per azzerare le emissioni.

