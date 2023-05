Lite tra ragazzi finisce nel sangue, 17enne muore accoltellato a Treviso



Una lite per futili motivi è finita in tragedia a Varago di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. Un 17enne è morto accoltellato poco prima delle 18 di oggi, giovedì 11 maggio.

