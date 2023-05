Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla 23 maggio: le regioni a rischio



La Protezione civile ha valutato per domani 23 maggio una allerta rossa per rischio idraulico in Emilia Romagna, una allerta arancione nella stessa regione funestata dal maltempo dei giorni scorsi e una allerta gialla per 3 regioni.

Continua a leggere



La Protezione civile ha valutato per domani 23 maggio una allerta rossa per rischio idraulico in Emilia Romagna, una allerta arancione nella stessa regione funestata dal maltempo dei giorni scorsi e una allerta gialla per 3 regioni.

Continua a leggere

Continua a leggere