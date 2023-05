Maltempo, allerta meteo rossa oggi in Emilia Romagna. L’appello: “Non sostare vicino ai fiumi”



Allerta rossa oggi, mercoledì 10 maggio, in Emilia Romagna per maltempo: a rischio le provincia di Bologna, e quella della Bassa Romagna Ravenna e Forlì Cesena, già colpite dai nubifragi della scorsa settimana. L’invito ai cittadini: “Effettuare solo gli spostamenti necessari e a non sostare vicino a corsi d’acqua”.

