Maltempo Cesena, case allegate e blackout: “Ho visto un uomo nuotare da una casa all’altra”



Le testimonianza da Cesena, tra le zone più colpite dal maltempo in Emilia Romagna. Decine di persone sono state evacuate dopo che le loro case sono state allagate in seguito all’esondazione del fiume Savio: “Non c’era luce, siamo dovuti andare via e trasportare mio marito in sedia a rotelle è stato un problema”.

