Maltempo, scuole chiuse domani giovedì 18 maggio per allerta meteo: l’elenco dei Comuni



Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani, giovedì 18 maggio? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per l’allerta meteo. Al momento, la decisione interessa l’Emilia Romagna.

Continua a leggere



Dove resteranno chiuse le scuole per maltempo domani, giovedì 18 maggio? Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per l’allerta meteo. Al momento, la decisione interessa l’Emilia Romagna.

Continua a leggere

Continua a leggere