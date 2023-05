“Non sai cosa avrei dato per salvarti”: la lettera del pediatra al bimbo morto in un incidente



“Non sai cosa avrei dato per salvarti”, scrive così Giorgio Cuffaro, il pediatra che per primo ha soccorso Leonardo, bambino di 2 anni morto in un incidente il giorno di Pasqua. Nella lunga lettera dedicata al piccolo sottolinea l’importanza del primo soccorso.

Continua a leggere



“Non sai cosa avrei dato per salvarti”, scrive così Giorgio Cuffaro, il pediatra che per primo ha soccorso Leonardo, bambino di 2 anni morto in un incidente il giorno di Pasqua. Nella lunga lettera dedicata al piccolo sottolinea l’importanza del primo soccorso.

Continua a leggere

Continua a leggere