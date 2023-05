Omicidio Matteuzzi, il 9 giugno la perizia psichiatrica per Padovani: “È uno zombie, non va processato”



Rinviata al prossimo 19 luglio l’udienza per Giovanni Padovani, il 27enne accusato dell’omicidio pluriaggravato della ex compagna Alessandra Matteuzzi, 56. In quella data si saprà se l’ex calciatore potrà affrontare il processo.

