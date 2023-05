Omicidio Torremaggiore, il killer alla moglie nel video dopo la strage: “Non ti uccido, devi soffrire”



Nel video girato dopo aver ucciso la figlia di 16 anni Jessica e il vicino Massimo De Santis, il killer di Torremaggiore avrebbe detto alla moglie di non volerla uccidere. “Devi sopravvivere – avrebbe affermato in albanese – e provare tutta la sofferenza che hai fatto provare a me.

