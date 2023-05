Si rovescia col kayak e viene trascinato dalla corrente: 55enne muore durante escursione in Trentino



L’uomo stava facendo un’escursione in kayak con degli amici quando si è rovesciato nel torrente Aurino: per lui non c’è stato niente da fare.

Continua a leggere



L’uomo stava facendo un’escursione in kayak con degli amici quando si è rovesciato nel torrente Aurino: per lui non c’è stato niente da fare.

Continua a leggere

Continua a leggere