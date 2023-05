Siena, bimbo di 5 anni cade dalla finestra e fa volo di 10 metri. La vicina: “Vivo per miracolo”



Il bambino è stato soccorso con l’elicottero Pegaso e trasferito all’ospedale Meyer: è in prognosi riservata ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

